«Пивной рейс»: на границе с Молдовой задержали грузовик с нелегальными украинцами

На румынской границе в пункте пропуска «Мамалыга» правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза за пределы Украины семерых граждан.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, иностранный водитель спланировал переправку людей, укрыв их в трейлере, официально перевозившем пиво.

Следствие установило, что стоимость «услуги» по нелегальному пересечению границы для каждого человека составляла от 6 до 13 тысяч евро.

В момент задержания у организатора операции изъяли 34 тысячи евро, предположительно, предоплату от пассажиров.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка пересечения государственной границы.

