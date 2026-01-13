«Пивной рейс»: на границе с Молдовой задержали грузовик с нелегальными украинцами
Семерых украинцев пытались вывезти из страны в грузовике с пивом
На румынской границе в пункте пропуска «Мамалыга» правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза за пределы Украины семерых граждан.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, иностранный водитель спланировал переправку людей, укрыв их в трейлере, официально перевозившем пиво.
Следствие установило, что стоимость «услуги» по нелегальному пересечению границы для каждого человека составляла от 6 до 13 тысяч евро.
В момент задержания у организатора операции изъяли 34 тысячи евро, предположительно, предоплату от пассажиров.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка пересечения государственной границы.
Ранее сообщалось о том, что украинцы пытались сбежать от мобилизации на самокатах.