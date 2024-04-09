Пьяная новокузнечанка вонзила нож в сожителя

В Новокузнецке девушка ударила ножом своего возлюбленного в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

Инцидент случился на ул. Спартака. Пара распивала спиртное, а в какой-то момент стала выяснять отношения на повышенных тонах. В ходе конфликта 23-летняя девушка схватилась за нож и ударила им 31-летнего сожителя.

Колотая рана пришлась в плечо оппонента. Девушка, осознав случившееся, сама сообщила о нападении полиции и экстренным службам.

Мужчине оказали медицинскую помощь, а новокузнечанку в состоянии опьянения задержали росгвардейцы. Дальнейшую ее судьбу будут решать сотрудники МВД.

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