Пьяная россиянка отправила сожителя в бега после нападения с ножом

В Мариинске вечернее застолье обернулось кухонной драмой: местная жительница в ходе ссоры ударила сожителя ножом в ягодицу. Мужчине пришлось бежать к соседям, которые вызвали медиков и росгвардейцев, пишет VSE42.Ru .

Ночной вызов поступил в частный дом на улице Петровской. Прибывший экипаж Росгвардии застал пострадавшего мужчину и задержал его 29-летнюю сожительницу — женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, конфликт вспыхнул во время застолья. Женщина в тот момент готовила еду и, не сдержавшись, нанесла сожителю удар кухонным ножом в область ягодицы. Мужчина смог добежать до соседей, те незамедлительно вызвали экстренные службы. Медики оказали раненому помощь прямо на месте.

Задержанную передали полиции. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.