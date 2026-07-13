Пьяная россиянка отправила сожителя в бега после нападения с ножом

Жительница Кузбасса ударила ножом возлюбленного в ягодицу и заставила бежать

Общество

В Мариинске вечернее застолье обернулось кухонной драмой: местная жительница в ходе ссоры ударила сожителя ножом в ягодицу. Мужчине пришлось бежать к соседям, которые вызвали медиков и росгвардейцев, пишет VSE42.Ru.

Ночной вызов поступил в частный дом на улице Петровской. Прибывший экипаж Росгвардии застал пострадавшего мужчину и задержал его 29-летнюю сожительницу — женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, конфликт вспыхнул во время застолья. Женщина в тот момент готовила еду и, не сдержавшись, нанесла сожителю удар кухонным ножом в область ягодицы. Мужчина смог добежать до соседей, те незамедлительно вызвали экстренные службы. Медики оказали раненому помощь прямо на месте.

Задержанную передали полиции. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное