В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже денег с банковской карты. Материалы уголовного дела уже переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Республике Татарстан.

По данным следствия, инцидент произошел 5 августа 2025 года. Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитила у незнакомого мужчины мобильный телефон вместе с его банковской картой. На счету, привязанному к этой карте, в тот момент находилась крупная сумма, превышающая 100 тысяч рублей.

Получив доступ к чужим средствам, обвиняемая начала активно их тратить. За короткий период она успела совершить около десяти различных покупок, точный перечень которых сейчас устанавливается. Среди подтвержденных трат — оплата катания на катамаране, а также оплата проезда в общественном транспорте для нескольких случайных пассажиров.

Незаконные операции прекратились только после того, как настоящий владелец карты, обнаружив пропажу, оперативно обратился в банк с заявлением о блокировке. К этому моменту общий подтвержденный ущерб, причиненный его бюджету, составил более 11 тысяч рублей. Следователи собрали все необходимые доказательства, включая записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие версию обвинения.