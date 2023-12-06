Пьяные американские моряки избили двух девочек-подростков на Крите

Две 15-летние девочки в Ханье на острове Крит обратились в полицию с жалобой на избивших их американских моряков, сообщает греческий портал «Прото тема».

Отмечается, что это не первый инцидент с моряками с авианосца USS Gerald Ford, который базируется на военно-морской базе Суда в Ханье.

Однако если раньше пьяные матросы устраивали разборки между собой, то последний случай – из ряда вон выходящий. Американцы напали на девочек, избили их, но тем удалось убежать.

Девочки дали описание моряков, ведется расследование.

Однако полиция вряд ли сумеет задержать виновных. Сегодня USS Gerald Ford с шестью тысячами человек экипажа на борту должен покинуть базу.