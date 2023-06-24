«Пьяные дебоши в центре»: с чем придется столкнуться выпускникам на «Алых парусах»

Праздник «Алые паруса» в северной столице — это ежегодное мероприятие, которое проводится в конце июня и посвящено окончанию учебного года для выпускников. Именно в это время все одиннадцатиклассники хотят оказаться в Питере.

Спектор развлечений на «Алых парусах» достаточно обширен и включает в себя парад кораблей на Неве, концерты, фестивали и другие развлечения. Кажется, что для школьников Санкт-Петербурга и других городов РФ созданы все условия веселого выпускного, который останется в памяти на всю жизнь. Однако на самом деле все не совсем так, как кажется на первый взгляд.

«Алые Паруса» — праздник, который ждут все выпускники. Однако многие школьники приходят на него пьяные или проносят алкоголь и пьют прямо там. На корабль особо тоже не посмотреть, так как у набережных скапливаются толпы желающих. Также в этот день метро работает всю ночь, поэтому школьники и простые отдыхающие не расходятся и дебоширят в центре», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» выпускник Даниил Т.

Рекомендации гида и мнение туристов насчет «Алых парусов» читайте здесь.