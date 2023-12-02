Пьяный бойфренд-рецидивист избил ювелира Янбухтину у ресторана в центре Москвы

Как передает SHOT, 50-летняя Анастасия Янбухтина, эксперт по драгоценным камням и украшениям, отобедав со своим 48-летним возлюбленным в итальянском ресторане на Тверском бульваре, отправилась домой на служебном авто. И тут мужчина, изрядно принявший на грудь в точке общепита, начал вести себя неадекватно.

Пьяный бойфренд Анастасии прямо в машине начал бить женщину по лицу. Водитель попытался было заступить за ювелира, но также попал под раздачу.

«Пострадавшие обратились в одну из столичных больниц. Анастасии и её водителю диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У женщины также ссадины на лице», - приводится в публикации.

Что стало причиной агрессии не уточняется. В настоящее время решается вопрос о задержании буяна, который слывет в сети мошенником и ранее был судим за грабеж и разбой.