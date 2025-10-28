Пьяный дебош в гостинице: силовики скрутили молодого гостя, избившего женщину-администратора

В Новокузнецке сотрудникам Росгвардии потребовалось вмешаться для задержания дебошира в гостиничном комплексе на улице Климасенко, пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел при выселении пьяной компании молодых людей, когда 34-летняя администратор обнаружила повреждения на межкомнатной двери и потребовала компенсировать ущерб. Один из постояльцев, 22-летний местный житель, в ответ на законное требование пришел в ярость и нанес женщине удар по лицу.

Сотрудница гостиницы оперативно воспользовалась экстренной кнопкой вызова, что позволило прибывшему наряду Росгвардии незамедлительно скрутить нападавшего и передать его полиции для дальнейшего разбирательства.

