Пьяный гонщик пытался скрыться от полиции в ЯНАО

В Тазовском сотрудникам ГИБДД пришлось догонять пьяного водителя, который решил с ветерком прокатиться по ночному городу. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ночью 3 сентября водитель на легковушке пытался оторваться от полиции. На законные требования правоохранителей затормозить он не реагировал. Погоня оказалась недолгой: мужчину в итоге смогли заставить остановиться и выйти. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии опьянения. Это доказало освидетельствование на месте.

Теперь тазовчанин ответит не только за пьяное вождение, но и неповиновение требованиям полицейских. Его ждет суд, и, скорее всего, лишение прав.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске три водителя попались на пьяной езде.