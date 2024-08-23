В Ноябрьске три водителя попались на пьяной езде

В Ноябрьске в День флага России задержали трех водителей, которые решили «отметить» праздник за крепкими напитками. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

В государственный праздник прошло патрулирование улиц. Правоохранители в ходе мероприятия обнаружили двух жителей Ноябрьска за рулем в нетрезвом состоянии. Другого поймали на аналогичном нарушении, но он ехал из другого города.

В отношении попавшихся на пьяной езде водителей составлены протоколы. Их могут лишить водительских прав. Гражданам также напомнили, в случае повторения вождения в алкогольном опьянении можно нарваться на более серьезные последствия. Например, лишиться свободы.

Ранее сообщалось, что таксист устроил погоню и два ДТП в Кемерове.