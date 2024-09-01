«Пьяный мастер» рассказал, кому подойдет профессия винодела

Молодые россияне все чаще обращают свое внимание на «винные» специальности. Интерес растет в связи с реальными возможностями для построения успешной карьеры в данной сфере. Об этом писатель и автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев заявил в беседе с Инфо24.

Вузы активно откликаются на растущий спрос, предлагая высококачественные учебные программы и современные лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Российское образование в этой области не отстает от мировых стандартов благодаря тесному сотрудничеству с европейским виноделием.

Студенты получают знания от опытных преподавателей и практические навыки под руководством признанных экспертов. Однако, данная профессия подойдет не всем. Она для тех, кто мечтает о жизни на природе и работе с землей. Придется привыкнуть к домику у моря, забыв о питерских и московских новостройках.

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