Пьяный москвич попытался протаранить Кремль на машине, утверждая, что у него там «бизнес-встреча»

Как передает Shot, инцидент произошел днем в пятницу, 21 июля, но известно об это стало сейчас. Несмотря на порыв 40-летнего мужчины, дальше поста КПП ФСО ему проехать не дала.

«40-летний Алексей утром 21 июля был не в себе — сказывались последствия бурной ночи. Из квартиры в Чертанове отправился в самый центр Москвы на своём стареньком «Порше». До Красной площади Алексей доехал без происшествий и уже надеялся попасть внутрь» — уверенности добавляли номера 999, - приводится в публикации.

Отмечается, что блатные номера на охрану Кремля не подействовали от слова совсем. Дебошир был задержан и проверен на состояние алкоголя в крови. После составления протокола за нарушение нескольких статей ПДД, мужчину доставили в участок, где он признался как на духу, что у него в кремле были якобы запланированы обсуждение неких бизнес-идей.