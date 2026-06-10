Пьяный мужчина устроил рыбалку прямо у дворца в Дрездене
Polsat News: мужчину задержали за рыбалку у дворца в Дрездене
В Дрездене полиция задержала 35-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался ловить рыбу в пруду у дворцового комплекса Цвингер. Об этом пишет Газета.ру.
Инцидент у исторического комплекса
В Дрездене правоохранители задержали 35-летнего гражданина Польши, который занимался рыбалкой в пруду у дворца Цвингер — одного из известных памятников позднего барокко. Об этом сообщает Polsat News.
Как развивались события
По данным очевидцев, мужчина находился у воды в воскресенье около 16:00. Прохожий заметил, что он пытался ловить рыбу в декоративном водоеме, и сообщил в полицию.
Свидетели утверждали, что до прибытия сотрудников он успел выловить рыбу, после чего отпустил ее обратно в пруд.
Реакция полиции
При проверке алкотестер показал около 2,7 промилле алкоголя в крови задержанного. Это состояние стало одной из причин временного задержания.
Информации о дальнейших процессуальных действиях пока не сообщается.
Особенности места происшествия
Пруд у дворца Цвингер используется как часть исторического ансамбля, а в теплое время года там разводят карпов, что делает подобные действия особенно нетипичными для данной территории.