Пьяный мужчина устроил рыбалку прямо у дворца в Дрездене

В Дрездене полиция задержала 35-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался ловить рыбу в пруду у дворцового комплекса Цвингер. Об этом пишет Газета.ру.

Инцидент у исторического комплекса

В Дрездене правоохранители задержали 35-летнего гражданина Польши, который занимался рыбалкой в пруду у дворца Цвингер — одного из известных памятников позднего барокко. Об этом сообщает Polsat News.

Как развивались события

По данным очевидцев, мужчина находился у воды в воскресенье около 16:00. Прохожий заметил, что он пытался ловить рыбу в декоративном водоеме, и сообщил в полицию.

Свидетели утверждали, что до прибытия сотрудников он успел выловить рыбу, после чего отпустил ее обратно в пруд.

Реакция полиции

При проверке алкотестер показал около 2,7 промилле алкоголя в крови задержанного. Это состояние стало одной из причин временного задержания.

Информации о дальнейших процессуальных действиях пока не сообщается.

Особенности места происшествия

Пруд у дворца Цвингер используется как часть исторического ансамбля, а в теплое время года там разводят карпов, что делает подобные действия особенно нетипичными для данной территории.