Пьяный подросток зарезал подругу матери во время застолья в Невинномысске

В Невинномысске 15-летний подросток ударил ножом подругу своей матери. Это произошло во время застолья, когда все выпивали. Подросток тоже был пьян. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополь».

По данным телерадиокомпании, между школьником и женщиной возник конфликт. Они стали оскорблять друг друга. Тогда парень взял нож и нанес несколько ударов. Женщина умерла на месте.

На подростка завели уголовное дело об убийстве.

Недавно похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи. Перед этим он разбил бокал и начал есть стекло.