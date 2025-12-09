«Пьяный скандал на высоте 10 000 метров». Пассажира сняли с рейса Сочи – Петербург за неадекватное поведение

Путешествие домой для жителя Ленинградской области завершилось не в аэропорту Пулково, а в дежурной части полиции Сочи.

Мужчина не смог вылететь в Санкт-Петербург после того, как устроил конфликтную ситуацию прямо на борту воздушного судна, о чем проинформировало УТ МВД России по Южному федеральному округу.

Возмутителем спокойствия оказался 40-летний пассажир. Инцидент, по данным ведомства, разгорелся уже после посадки людей в самолет, в момент подготовки к вылету. Вместо того чтобы занять свое место, мужчина начал вести себя крайне провокационно.

Как отмечается в сообщении, «правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам». Его агрессивные действия создали нештатную обстановку и помешали штатной работе бортпроводников.

Экипаж, оценив неадекватное поведение и внешние признаки опьянения у пассажира, принял решение о его немедленном отстранении от полета в интересах безопасности остальных людей на борту.

В результате нарушителя сняли с рейса и доставили в полицию. В отношении него был составлен административный протокол по статье, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. Отмечается, что задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование для официального подтверждения состояния опьянения, что не отменяет последствий его действий.

