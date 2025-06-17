Пьяный уклонист устроил стрельбу в воинской части

Фото: [ Научная рота Войск ВКО на базе Главного центра ПРО ВВКО в Красногорске/Медиасток.рф ]

В Кяхтинском районе Бурятии 48-летний мужчина, предположительно, уклонист, проник ночью в комнату хранения оружия воинской части и открыл стрельбу из автомата. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

По данным телеграм-канала, нарушителя доставили в расположение части днем и оставили рядом с арсеналом. Ему удалось проникнуть в помещение с оружием, завладеть автоматом и открыть из него стрельбу в части.

В результате перестрелки был ранен в ноги один военный. Пострадавший доставлен в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.

После нескольких часов переговоров стрелок сдался прибывшим сотрудникам МВД. Выясняют, как мужчине удалось пробраться в склад с оружием. Стрелку грозит не только ответственность за уклонение, но и более серьезные обвинения.

Отметим, что официальные органы не давали комментария по ситуации, описанной Baza.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ходе акции протеста.