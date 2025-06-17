Пьяный уклонист устроил стрельбу в воинской части
Baza: в Бурятии пьяный уклонист открыл стрельбу из автомата в воинской части
Фото: [Научная рота Войск ВКО на базе Главного центра ПРО ВВКО в Красногорске/Медиасток.рф]
В Кяхтинском районе Бурятии 48-летний мужчина, предположительно, уклонист, проник ночью в комнату хранения оружия воинской части и открыл стрельбу из автомата. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.
По данным телеграм-канала, нарушителя доставили в расположение части днем и оставили рядом с арсеналом. Ему удалось проникнуть в помещение с оружием, завладеть автоматом и открыть из него стрельбу в части.
В результате перестрелки был ранен в ноги один военный. Пострадавший доставлен в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.
После нескольких часов переговоров стрелок сдался прибывшим сотрудникам МВД. Выясняют, как мужчине удалось пробраться в склад с оружием. Стрелку грозит не только ответственность за уклонение, но и более серьезные обвинения.
Отметим, что официальные органы не давали комментария по ситуации, описанной Baza.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ходе акции протеста.