Пьяный украинский фронтовик устроил дебош в Киеве

Нетрезвый военнослужащий ВСУ был задержан в Киеве после конфликта с полицией, сообщает пресс-службу украинского МВД.

Поздним вечером полицейский во время патрулирования решил проверить документы у мужчины, который находился на улице во время комендантского часа. Неожиданно в действия стража порядка вмешался подвыпивший военный. Он начала спорить с полицейским и несколько раз толкнул его.

Военный упирал на то, что он участник боевых действий. Выяснилось, что он служит в одной из пограничных частей. В отношении пограничника проводится проверка.