Пьяный украинский фронтовик устроил дебош в Киеве
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Нетрезвый военнослужащий ВСУ был задержан в Киеве после конфликта с полицией, сообщает пресс-службу украинского МВД.
Поздним вечером полицейский во время патрулирования решил проверить документы у мужчины, который находился на улице во время комендантского часа. Неожиданно в действия стража порядка вмешался подвыпивший военный. Он начала спорить с полицейским и несколько раз толкнул его.
Военный упирал на то, что он участник боевых действий. Выяснилось, что он служит в одной из пограничных частей. В отношении пограничника проводится проверка.