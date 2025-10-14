Пьяный ужас на озере в США: за гибель девочки под винтом яхты ответят все пассажиры

В Соединенных Штатах начался судебный процесс над 40-летним жителем Северной Каролины Квинтеном Кайтом, который обвиняется в трагической гибели 10-летнего ребенка. Инцидент, произошедший на воде, шокировал общественность своей жестокостью и цинизмом.

Роковой день 2 августа на озере Широн-Харрис обернулся кошмаром для семьи, мирно катавшейся на лодке. На борту находилась пятиклассница Бруклин Мэй Кэрролл, ее подруга и родители девочки. В это же время по озеру на яхте курсировала компания во главе с Кайтом и его 56-летней возлюбленной Анной Флэниган. Как установило следствие, все они были сильно пьяны.

Пьяный капитан не справился с управлением и на полном ходу протаранил лодку с семьей. От страшного удара 10-летняя Бруклин оказалась в воде и была затянута под работающий гребной винт яхты. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы, и спасти ее не удалось. Мать ее подруги в результате столкновения лишилась ноги.

Детали расследования лишь усугубляют вину подсудимых. Анализ показал, что уровень алкоголя в крови Кайта вдвое превышал допустимую норму. После наезда яхта не остановилась сразу, а прошла еще около 150 метров. Вслед за этим, как утверждает обвинение, Кайт отдал приказ пассажирам избавиться от улик — за борт полетели десятки пустых банок из-под алкоголя, которые впоследствии были выловлены водолазами.

Особенностью этого дела стало то, что к ответственности привлекли не только непосредственного виновника. Анну Флэниган обвиняют в подстрекательстве, так как именно она, по версии следствия, уговорила пьяного Кайта сесть за штурвал. Также по делу проходят остальные пассажиры и даже трезвый капитан яхты, которые не предприняли никаких попыток остановить нетрезвого человека, взявшего на себя управление судном. Все они стали фигурантами, поскольку их бездействие привело к чудовищным последствиям.

Кайт был арестован в день трагедии, а его спутница — спустя трое суток. Теперь всем им предстоит ответить за свою роковую халатность, оборвавшую жизнь невинного ребенка.

