Пьяный житель Новокузнецка до смерти избил собаку на глазах своей жены

Южная столица Кузбасса на сегодня стала известна тем, что там был осужден злоумышленник, который отдыхал на улице, жаря шашлыки. Как выяснило издание «Vse42.ru», мужчина в пьяном угаре избил собственную собаку.

Новокузнецкий заводской районный суд осудил горожанина, убившего беззащитное животное. Судя по обстоятельствам, во время совершения преступления мужчина был пьян. После жарки шашлыков он подошел к собаке на цепи для того, чтоб погладить животное.

Но псу это не понравилось, и он укусил хозяина, из-за чего тот пришел в ярость и, с помощью подручных средств, прикончил питомца. Супруга все время наблюдала за этим в страхе вмешаться. От нее поступил звонок в полицию. Сотрудники обнаружили мертвую собаку в мусорке, после чего задержали преступника.