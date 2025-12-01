«Пьяный звонок и фиктивный договор». Бывший водитель дал показания против Андрея Разина

Новые шокирующие подробности по делу о многомиллионном мошенничестве экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина стали достоянием общественности. Согласно данным следствия, с которыми ознакомилось информагентство ТАСС , ключевые показания против него дал его бывший водитель.

В материалах уголовного дела фигурирует протокол допроса, из которого следует, что их последний телефонный разговор с Разиным состоялся в прошлом году. По словам водителя, продюсер находился в состоянии крайней степени алкогольного опьянения и разобрать его слова было практически невозможно.

Что касается личных встреч, то последняя из них, согласно показаниям, произошла в Сочи в 2021 году. На тот момент Разин официально трудоустроил его в качестве личного шофера с ежемесячным окладом в 50 тысяч рублей.

Напомним, что на этой неделе имя Андрея Разина было внесено в федеральный розыскной реестр МВД. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном присвоении авторских гонораров за песни уже несуществующего коллектива.

В отношении продюсера возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и он объявлен в межгосударственный розыск. Сам Разин свою причастность к противоправным действиям отрицает, настаивая на том, что все права на композиции были переданы ему поэтом Сергеем Кузнецовым на законных основаниях. Однако эта версия опровергается результатами судебной почерковедческой экспертизы, проведенной еще в 2016 году. Специалисты пришли к однозначному выводу: договор от 1992 года, на который ссылается продюсер, является сфальсифицированным.

Ранее сообщалось о том, что продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в межгосударственный розыск.