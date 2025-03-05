Пять большегрузов столкнулись на автодороге М-10 в Тверской области

В результате ДТП пострадали пять автомобилей, сообщили в Телеграм-канале МЧС Тверской области. Инцидент произошёл поздним вечером в среду, 5 марта, на 237-м километре трассы М-10 «Россия».

В сообщении региональных экстренных служб говорится, что в результате инцидента никто не пострадал и движение на дороге не было затруднено.

«Прямо сейчас сотрудники пожарно-спасательной части ликвидируют последствия ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Кашире в дорожную аварию попала женщина с двумя детьми. Им оказали помощь подмосковные спасатели.