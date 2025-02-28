Подмосковные спасатели оказали помощь женщине и двум детям, пострадавшим в ДТП

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь женщине и двум детям, которые попали в аварию и получили травмы. Инцидент произошел в Кашире.

В Систему-112 позвонила сама пострадавшая. Женщина рассказала, что ее автомобиль, в котором также находились двое ее детей, вылетел в кювет на дороге «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая». Подушки безопасности не сработали.

Прибывшие на место специалисты отключили аккумулятор автомобиля во избежание возгорания, а затем помогли водителю и детям выйти из салона машины. После этого детей — мальчиков 2012 и 2014 годов рождения — передали медикам для госпитализации.

Ранее в ведомстве сообщили, что спасатели в Зарайске деблокировали двоих детей из автомобиля, который врезался в рейсовый автобус.