Пять человек пострадали в ДТП на остановке в Нальчике

В Кабардино-Балкарии пять человек пострадали в ДТП на остановке. Подробности рассказало РИА Новости .

Инцидент произошел в Нальчике около 17:50 на остановке возле дома №320 на улице Кирова. Как сообщает МВД по Кабардино-Балкарии, автомобиль «Лада Гранта» с 27-летним мужчиной за рулем въехал в остановочный комплекс, где в момент происшествия находились люди. В происшествии пострадала 68-летняя пассажирка легкового автомобиля, а также три пешехода, находившиеся на остановке: две женщины и 14-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сообщается, что состояние девочки средней тяжести, а вот еще два пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший получил средние травмы, а один человек – отделался ушибами.