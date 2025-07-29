Пять деревень Павловского Посада отметили День деревни

В минувшие выходные в Павлово-Посадском городском округе в пяти населенных пунктах Рахмановского территориального отдела — Быково, Фатеево, Криулино, Грибаново и Субботино — прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню деревни.

В эти дни жители деревень чествовали тех, кто своим трудом и талантом внес значительный вклад в развитие и благоустройство родных мест, бережно хранит традиции и реализует смелые инициативы.

Судьба каждой деревни — это результат сочетания исторических факторов и, прежде всего, труда и самоотверженности местных жителей.

С праздничным поздравлением выступила заместитель начальника сельского территориального отдела Светлана Вячеславовна Борисова.

В Быково особо отметили:

Марину Владимировну Боровкову, старосту деревни, удостоили благодарности Московской областной думы за активную волонтерскую деятельность и вклад в развитие малой родины.

Григория Константиновича Третьяка, награжденного благодарственным письмом «Успех V Единство поколений» за активное участие в жизни села.

В Фатеево были награждены:

Ольга Александровна Юдичева, получившая благодарность от Московской областной думы за добровольческую деятельность, в частности за изготовление чайных наборов для военнослужащих, участвующих в СВО.

Лариса Владимировна Левина, староста деревни, награждена благодарственным письмом «Успех V Единство поколений» за значительный вклад в развитие деревни.

Любовь Степановна Крайло, Людмила Викторовна Стукало, Зоя Константиновна Малютина, Людмила Ивановна Фокина, Надежда Ивановна Глазкова, Николай Викторович Мороз и Юлия Васильевна Кривцова получили благодарности за изготовление окопных свечей, плетение маскировочных сетей и подготовку чайных наборов для военнослужащих.

В Криулино благодарностью Московской областной думы за волонтерскую деятельность отмечена Татьяна Александровна Ладошенко за помощь в плетении сетей и изготовлении свечей для СВО. Николай Викторович Мухин также был удостоен благодарственного письма «Успех V Единство поколений» за активное участие в общественной жизни.

В деревне Грибаново с поздравительной речью выступил заместитель главы Павловско-Посадского городского округа Владимир Петрович Шевелин. Он вручил благодарности Московской областной думы Галине Порфирьевне Кубариковой и Любови Николаевне Крецу за их вклад в плетение сетей и изготовление окопных свечей для СВО. Староста деревни Татьяна Викторовна Кувшиновская была отмечена благодарственным письмом «Успех V Единство поколений» за активную жизненную позицию.

Жители Субботино также отметили свой престольный праздник, а самые юные участники конкурса представили свои рисунки и получили подарки. Владимир Петрович Шевелин еще раз поздравил жителей и вручил благодарности Московской областной думы Ирине Николаевне Гребенкиной и Игорю Витальевичу Хмелевскому за их общественную деятельность. Староста деревни Сергей Владимирович Бескашнов был награжден благодарственным письмом «Успех V Единство поколений» за активную гражданскую позицию и помощь в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

В праздничные дни для жителей выступали местные артисты и творческие коллективы, создавая атмосферу радости и единения.