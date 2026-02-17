В Саратовской области разгорелся скандал вокруг нового порядка распределения путевок в детские центры «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Родители талантливых школьников бьют тревогу из-за приказа регионального министерства образования, который фактически лишает детей права на повторные поездки. По информации ИА « Взгляд-инфо », инициативная группа родителей уже направила коллективную жалобу председателю Госдумы Вячеславу Володину и губернатору Роману Бусаргину.

Как рассказала член инициативной группы Надежда Сухова, приказ № 182, подписанный министром образования Александром Пажитневым 9 февраля, вводит правило, согласно которому ребенок может получить путевку по региональной квоте только один раз за все время обучения в школе. Ранее дети имели возможность ежегодно участвовать в конкурсном отборе, накапливая баллы за новые достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

«Наши дети побеждают в олимпиадах и конкурсах, но после первой поездки теряют шанс на вторую. Это разрушает мотивацию», — цитируют родителей в обращении, под которым подписались более 70 семей из Саратова, Энгельса, Балаково, Вольска, Петровска и других районов области.

В министерстве образования региона прокомментировали ситуацию, пояснив, что решение принято для обеспечения равных возможностей. Ранее фиксировались неоднократные обращения родителей, когда одни и те же дети направлялись в лагеря ежегодно и неоднократно в течение учебного года, что ограничивало возможность других талантливых школьников. Теперь каждый одаренный ребенок сможет посетить четыре центра за время обучения в школе. Кроме того, у ребят остается возможность получить путевки по квотам других организаций, таких как «Движение Первых» и общество «Знание».

Родители, однако, указывают на несоответствие регионального приказа федеральным нормам. В самом МДЦ «Артек» действует приказ № 1217, который допускает посещение лагеря один раз в календарный год, а не один раз в жизни. Более того, в других регионах, например в Тверской области и Краснодарском крае, подобных ограничений нет. Заявители требуют провести проверку законности приказа № 182, отменить «пожизненный» лимит и вернуть ежегодный конкурсный отбор.