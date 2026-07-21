Пять дней без еды и связи: как 77-летнего пенсионера искали в подмосковном лесу с помощью сирен

В Подмосковье 77-летнего мужчину нашли живым после пяти суток блуждания по лесу. Как сообщила пресс-служба Московской областной противопожарно-спасательной службы, житель деревни Булаково Щелковского округа ушел в лес 13 июля и не вернулся к назначенному времени.

Его супруга обратилась в службу «112», после чего в район предполагаемого поиска выехали работники двух пожарно-спасательных частей, кинологи, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники муниципального аварийно-спасательного отряда. Мобильный телефон пенсионер оставил дома, поэтому связи с ним не было. Спасатели подавали звуковые сигналы со спецтехники, работали на отклик и прочесывали лес. Ближе к вечеру на пятые сутки мужчину нашли и вывели из чащи. Медицинская помощь ему не потребовалась, его доставили домой.