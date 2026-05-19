Пять дней тишины: почему в мае школы опустеют раньше времени и как это связано с экзаменами

Школьникам продлили летний отдых в 2026 году Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год для невыпускных классов на пять дней раньше, чтобы качественно подготовить школы к проведению экзаменов. Об этом пишет ТАСС.

Перенос сроков начала каникул

В 2026 году летний отдых для учащихся невыпускных классов начнется в среду, 27 мая. Минпросвещения России направило образовательным учреждениям рекомендацию официально завершить все учебные занятия 26 мая. В результате этого решения продолжительность каникул для школьников увеличится ровно на пять дней.

Причины изменения учебного графика

Смещение дат обусловлено необходимостью своевременной подготовки пунктов приема экзаменов на базе средних школ. Для качественной организации процесса требуется дополнительное время, поэтому учебный год завершается досрочно. Согласно утвержденному официальному расписанию, государственная итоговая аттестация стартует не ранее 1 июня.

Преимущества единого календаря

Директор лицея МПГУ и эксперт Минпросвещения Игорь Якимов пояснил, что фиксированные даты помогут четко скоординировать финальные школьные мероприятия и обеспечить все меры безопасности. По мнению специалиста, единый график полностью уравнивает учащихся в правах на полноценный отдых и избавляет родителей от лишнего беспокойства из-за несовпадения расписаний в разных учебных заведениях.