«Москва и Питер отдыхают»: иностранцы массово рванули в Сибирь и на Дальний Восток

Западные туристы, оказывается, устали от московского Кремля и питерского Эрмитажа. Совместный опрос показал: иностранцы массово переключаются на Сибирь и Дальний Восток. Неожиданно, но факт: Мурманск занял третье место по популярности после Москвы и Петербурга. В январе–марте 2026 года пять процентов зарубежных гостей отправились именно туда. Об этом сообщает «Lenta.ru.»

Владивосток привлек три процента путешественников. Иркутск — два процента. Новосибирск, Казань и Екатеринбург набрали по одному проценту. Для сравнения: на столицу пришлось 53 процента бронирований, на Северную столицу — 11. То есть региональный интерес не просто есть, он бьёт рекорды.

Эксперты связывают такой ажиотаж с развитием внутреннего туризма и программой кэшбэка, а также с ростом интереса к экзотике. Мурманск, например, привлекает охотой за северным сиянием и уникальной природой Кольского полуострова. Владивосток — близостью к Азии и возможностью увидеть Тихий океан. Иркутск — Байкалом, который уже давно стал магнитом для эко-путешественников.

