Пять дворовых территорий благоустроят в городском округе Клин в 2025 году

Заместитель Главы городского округа Клин Марина Белехова сообщила, что в 2025 году в муниципалитете будут комплексно благоустроены пять дворовых территорий.

В программу ремонта включены дворовые территории, расположенные как в Клину, так и в других поселениях. Специалисты отремонтируют дорожное полотно двора, в том числе на территории парковки и внутри дворовых проездов, а также тротуары. Данный спектр работ — обязательный. В Клину работы пройдут на улице Ленина, дом 20, в районе Гимназии им. Татищева и Центральной детской библиотеки.

В поселке 31 Октября в рамках программы будет благоустроен двор, расположенный на пересечении Молодежного проезда, дом 10. Кроме того, Ломоносовский проезд, дом 9. В настоящее время на территории создают сквер «Семейный».

В Высоковске в 2025 году будут отремонтированы следующие объекты: двор на ул. Ленина, д. 20, 22а и Первомайский проезд, д. 1, 3, 5. Двор, который находится по ул. Молодежная, д. 8, 9, 11, к.1, 2, отремонтируют в поселке Решетниково. В деревне Бирево отремонтируют двор у домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8.

Кроме обязательного плана работ, специалисты могут выполнять и другие. Рабочие будут оценивать объекты на месте. При необходимости приведут в порядок элементы благоустройства двора. В частности, контейнерную площадку, скамейки, пешеходные коммуникации, урны, детскую площадку.

Марина Белехова отметила, что во время проведения электронного аукциона муниципалитет заинтересован в выборе наиболее экономного варианта, чтобы при возможности перераспределить средства на дополнительные работы. В настоящее время идет проработка возможных вариантов.