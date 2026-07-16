Пять юаней в лицо и бег через дорогу: история приморцев, которых заставили платить за завтрак

Туристы из Приморья массово пожаловались на действия гида крупного туроператора во время поездки в китайский Хуньчунь. Как сообщает PRIMPRESS , 42 человека, включая семьи с детьми, столкнулись с тем, что их высадили у оживленной трассы вместо заселения в гостиницу.

Конфликт разгорелся из-за того, что руководитель группы потребовала, чтобы все пассажиры автобуса сначала отправились в новый ресторан, где им навязывали шведский стол. По ее словам, переводчик не будет ездить по отелям, и оплату нужно проводить только в этой точке. Родителям с детьми и чемоданами было предложено добираться до гостиницы на такси, а водитель автобуса отказался подъезжать к отелю, сославшись на близость рынка и сложности маневра.

В итоге всех 42 туристов высадили прямо на трассе, и людям пришлось перебегать дорогу к ресторану. Одна из туристок потребовала немедленного расчета, и гид швырнула ей пять юаней со словами, что и этого можно не получить. При выезде из Хуньчуня руководитель группы снова отсутствовала, а водитель, не имея списка пассажиров, 40 минут ждал туристов, которые в это время находились в холле отеля. Разбираться с ситуацией пришлось самим пассажирам. По мнению пострадавших, гид стремилась заработать на привлечении клиентов в ресторан, и в будущем они советуют либо брать полный пакет, либо ограничиваться билетами через посредников.