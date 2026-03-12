Пять лет вейпа привели к раку гортани: история 33-летней нижегородки повергла в шок врачей

33-летняя россиянка обратилась к врачам из-за охрипшего голоса, однако после обследования ей диагностировали плоскоклеточный рак гортани. Причина — пятилетнее курение вейпов и прочих «дуделок».

Аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону: мужчина три года выкуривал по десять стиков ежедневно. У него тоже появилась сильная осиплость, а обследование выявило большую опухоль в горле. Оба пациента — среди тех, кого уже не убедить в безопасности электронных устройств.

Медики объясняют: у мужчин-вейперов чаще развивается гиперпластический ларингит — длительное воспаление гортани, у женщин — отечно-полипозный ларингит. Первый тревожный сигнал — голос внезапно становится хриплым, осиплым или грубеет. При таких симптомах нужно срочно обращаться к врачу.

В России на каждые 100 тысяч человек приходится 4-6 заболевших раком гортани. Цифры растут, и большинство пациентов — мужчины в возрасте от 40 до 60 лет: они болеют в 8-10 раз чаще женщин.

Вейпы и прочие «дуделки» опаснее классических сигарет именно из-за кажущейся безобидности. В их парах содержатся глицерин, вызывающий пневмонию и специфический синдром EVALI, нагретые химикаты и тяжелые металлы. Ароматизаторы усиливают вкусовую зависимость и токсический эффект.

Ранее сообщалось, что Росалкогольтабакконтроль получил право мгновенно закрывать сайты с табачной продукцией.