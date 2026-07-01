Пять марок, два вектора: кто в июне дешевел, а кто прибавил и на сколько именно

В первой половине месяца два бренда опустили цены, один — поднял, еще у одного зафиксировали смешанное движение. Во второй половине одна модель подорожала, другая — подешевела. Так, седан Hongqi H6 потерял от ₽161 тыс. до ₽231 тыс., а его собрат H9 прибавил ₽10 тыс. Кроссоверы Hongqi HS3 и HS5 выросли на ₽20–60 тыс. и ₽29–99 тыс. соответственно. «Москвич 3» в версии «Стандарт» с телематикой, 136-сильным двигателем и механической коробкой прибавил ₽15 тыс.

Среди подешевевших — кроссовер Jetour Dashing, с которого скинули ₽50 тыс., и легкий коммерческий Avior V90, потерявший сначала ₽310 тыс., а затем еще ₽187,2 тыс. во второй половине июня. В сумме за месяц его цена упала почти на 10 процентов. Единственным заметным ростом во второй половине месяца отметился гибридный седан Exlantix ES в комплектации Sport, который сменил марку Exeed на отечественную Esteo и прибавил ₽110 тыс.