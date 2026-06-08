Пять миллионов на лапомойку: сколько стоят ванные для собак в элитных новостройках Москвы

Обустройство специальных помещений для выгула и мытья домашних питомцев в элитных новостройках столицы превратилось в самостоятельную статью расходов. Как рассказали « Ленте.ру » аналитики компании «Аеон Девелопмент», только отделка лапомойки в жилом комплексе делюкс-класса стартует от 5 миллионов рублей.

В сегменте комфорт-класса такие зоны обходятся дешевле — в 300–600 тысяч рублей. Как пояснили эксперты, за эти деньги собственники получают стандартную плитку, простую гидроизоляцию, открытые сливы и минимальный набор сантехники.

В бизнес-классе бюджет на лапомойку, по данным аналитиков, составляет от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Там уже используется керамогранит, полноценная гидроизоляция, линейные трапы и антивандальная сантехника.

В премиум-сегменте отделка обходится в 2–5 миллионов рублей. Здесь применяют крупноформатный керамогранит, скрытые инженерные решения и дизайнерскую сантехнику. Также в таких лапомойках устанавливают фены, подставки, продуманное освещение и мощную вентиляцию.

В делюкс-жилых комплексах, по словам аналитиков, лапомойки оформляют с использованием натуральных материалов, систем подогрева, автоматизации и полной интеграции в инженерные системы здания.