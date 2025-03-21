Пять школ Павлово-Посадского округа участвовали в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

В мероприятии приняли участие младшие школьники. Ребята показали, как мастерски умеют работать в команде. Они демонстрировали крепкий боевой дух. Перед школьниками поставили ряд заданий: пройти полосу препятствий, «спасти раненого» и показать умение правильного и быстрого построения. Ребята отлично справились с каждым из заданий.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Участники военно-патриотической игры также отвечали на вопросы викторины и попробовали себя в стрельбе из оружия. Они показывали высокий уровень дисциплины, были максимально сконцентрированы и внимательны. Каждое задание ребята выполняли с улыбками, энтузиазмом и азартом.

По итогам соревнований были названы имена победителей. Победу завоевала команда «Ирибис-11» из школы № 11. Команда «Дружинники ПП» из школы № 18 вернулась с соревнований с серебром. «Катюша 13» из гимназии заняла бронзовое место.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Всего в игре участвовали пять школ Павлово-Посадского округа. Не заняв призовые места, каждый участник понимал, что выиграл. Ведь он смог достойно преодолеть все испытания. Участники, болельщики и даже организаторы — все получили заряд ярких эмоций, большой мотивации на активность и победу.