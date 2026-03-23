Пять спектаклей в один день: в Дубне состоялся театральный «Калейдоскоп»

В Детской школе искусств «Рапсодия» в Дубне 21 марта состоялся восьмой открытый городской фестиваль театральных коллективов «Калейдоскоп». За один день три театральных объединения представили зрителям пять спектаклей.

Участниками праздника стали детский музыкальный театр «Зеленая карета» под руководством Александра Салтыкова, детский музыкальный театр «Чародей» (руководитель Галина Ефремова) и театр-студия «Экополис» (руководитель Лада Селиванова). Все роли исполняли учащиеся дубненских школ.

Четыре из пяти постановок были представлены в жанре мюзикла. «Зеленая карета» показала спектакли «Мушкетеры», «Золушка» и «Мэри Поппинс». Театр «Чародей» выступил с постановкой «Один дома». «Экополис» завершил программу комедией «Сганарель».

Организатор фестиваля, режиссер театра «Зеленая карета» Татьяна Рулла отметила, что инициатива проведения принадлежит их коллективу. По ее словам, за годы существования фестиваля в нем приняло участие множество городских творческих объединений, а главная задача — продемонстрировать талантливых детей.

В состав жюри вошли известные в Дубне деятели культуры: хореограф, руководитель коллектива «Фантазия» Сергей Денисов, преподаватель по вокалу Ольга Щербакова, а также режиссер Яна Арзамасцева, выступившая в роли председателя. По итогам фестиваля каждая постановка была отмечена наградами.