Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Подмосковье
Фото: [проектное решение]
Установка пяти стел «Населенный пункт воинской доблести» запланирована в Подмосковье на текущий год. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.
Объекты появятся в Яхроме под Дмитровом, селе Званово под Лотошино, Рузе, поселке Шаховская и селе Середа в Шаховской.
Звание населенного пункта воинской доблести присваивают населенным пунктам с целью увековечивания памяти героев, которые отдали жизнь за Родину и сыграли важную роль в истории. Соответствующий закон был принят в области в 2015 году.
Сейчас обладателями почетного звания в Подмосковье являются тридцать четыре населенных пункта.