Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» установят в Подмосковье

Установка пяти стел «Населенный пункт воинской доблести» запланирована в Подмосковье на текущий год. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

Объекты появятся в Яхроме под Дмитровом, селе Званово под Лотошино, Рузе, поселке Шаховская и селе Середа в Шаховской.

Звание населенного пункта воинской доблести присваивают населенным пунктам с целью увековечивания памяти героев, которые отдали жизнь за Родину и сыграли важную роль в истории. Соответствующий закон был принят в области в 2015 году.

Сейчас обладателями почетного звания в Подмосковье являются тридцать четыре населенных пункта.