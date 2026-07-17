Пять типов людей, которые бесят на пляже: кого назвали главными возмутителями спокойствия на Черном море

Старт высокого сезона на черноморских курортах обнажил скрытые конфликты между отдыхающими. Плотность людей на пляжах вынуждает местных жителей отказываться от посещения центральных зон и уезжать на дикие участки побережья.

Как пишет kubanpress.ru, аналитики выделили пять категорий отдыхающих, чье поведение у воды вызывает наибольшее раздражение: нетрезвые компании, шумные подростки на гидросооружениях и родители, игнорирующие действия своих детей.

Главный редактор портала Евгений Мельченко отметил, что из-за критического наплыва туристов вода на популярных пляжах Сочи быстро загрязняется остатками косметики и бытовым мусором, поэтому местные жители ищут труднодоступные места. Самый проблемный статус получили выпивающие компании, которые устраивают карточные турниры, громко спорят и вступают в перепалки. Чтобы избежать конфликтов и штрафов за драки в общественных местах, отдыхающим советуют использовать наушники с шумоподавлением и лояльнее относиться к особенностям курортного поведения.