Пять украинских регионов оказались обесточены из-за повреждений энергосети

На данный момент перебои с электричеством наблюдаются в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Во всех перечисленных регионах нарушения подачи электричества наблюдались со вчерашнего дня, и продолжаются до сих пор. В некоторых это произошло из-за технологических нарушений, в других – из-за повреждений объектов критичной инфраструктуры. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное украинским министерством энергетики.

Помимо этого перебои с электроэнергией наблюдаются на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.