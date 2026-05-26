Пять выходных и скидки до 20 процентов: в Узбекистане запустили праздничную программу для туристов

В Узбекистане по случаю священного праздника Курбан хайит объявлены пять выходных дней подряд. Как сообщили в пресс-службе Комитета по туризму республики, такое решение принято президентом страны для создания благоприятных условий отдыха граждан и стимулирования внутреннего туризма.

На период с 27 по 31 мая 2026 года по всей стране вводится комплекс специальных предложений. Средства размещения в регионах предоставляют скидки до 20 процентов на свои услуги. Стоимость входных билетов во все государственные музеи и объекты культурного наследия, находящиеся в ведении Агентства культурного наследия, снижена до 10 процентов.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры поддержки для посетителей святынь и мест паломничества: в дни празднования Курбан хайита вход в такие объекты будет бесплатным для лиц с инвалидностью, пожилых граждан и детей младшего возраста. Ожидается, что принятые меры позволят поддержать туристическую отрасль регионов, стимулировать внутренние поездки и расширить доступ граждан к культурным и историческим объектам страны.