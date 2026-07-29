Дрова за счет государства: в Рязанской области бойцам СВО возместят затраты на отопление и доставку

В Рязанской области решили облегчить быт тем, кто защищает страну, и их близким. Теперь семьи участников спецоперации могут получить обратно деньги не только за покупку дров или угля, но даже за их привоз. Местный Минтруд напомнил, что такая компенсация положена всем, кто живет в частных домах с печным отоплением — а таких в регионе немало. Об этом сообщает издание 7info .

Ключевое условие — наличие постоянной или временной прописки именно в Рязанской области. Причем обратиться за деньгами может не только сам военнослужащий, но и любой член его семьи, если они зарегистрированы по одному адресу. Механизм максимально упрощен, чтобы бойцы не отвлекались на бюрократию, а их родные чувствовали реальную поддержку.

Суммы хоть и не космические, но для сельской местности весьма ощутимые. Государство готово компенсировать до 8 505 рублей на само топливо и еще 2,7 тыс. рублей на его доставку. Выплата производится раз в год, что позволяет закрыть львиную долю сезонных затрат на отопление. В итоге пеллеты, уголь или обычные дрова обходятся семье почти бесплатно — остается только принести их в дом.

Особый пункт в правилах — для тех, кто потерял кормильца. Если боец погиб или официально признан безвестно отсутствующим, выплата автоматически переходит к одному из родственников, который проживает с ним в одном доме. Регион четко дает понять: помощь не прекращается даже в самых тяжелых обстоятельствах, а государство продолжает заботиться о тех, кто остался в тылу.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково».