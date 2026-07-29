Автобусы не вышли на линию: перевозчиков Нижегородской области оштрафовали на ₽ 4,8 млн за срывы рейсов

В первом полугодии 2026 года нижегородские перевозчики пополнили областную казну почти на пять миллионов рублей. Однако поводом для этого стали отнюдь не добровольные пожертвования, а системные нарушения условий государственных контрактов на пассажирские перевозки. Итогом претензионной работы Центра развития транспортных систем стали штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей, которые уже поступили в региональный бюджет. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на цифры контрольных мероприятий. Специалисты провели 68 рейдов, в ходе которых проверили более тысячи автобусов и маршруток. Результат оказался впечатляющим: в действиях перевозчиков выявлено 5245 фактов нарушений. В среднем это означает, что каждая остановленная машина находилась не в полном соответствии с законом, а некоторые водители и предприятия умудрялись нарушать правила сразу по нескольким пунктам.

В первую очередь внимание уделялось не мелким техническим неисправностям, а срыву объемов работ, прописанных в госконтрактах. Иными словами, компании брали на себя обязательства выпускать на линию определенное количество транспорта и соблюдать расписание, но фактически эти условия не выполняли. Штрафы стали инструментом воздействия на недобросовестных подрядчиков.

Для самого региона эти средства — хоть и небольшая, но приятная статья дохода, однако главная цель проверок не пополнение бюджета, а дисциплинирование рынка. Пассажиры напрямую заинтересованы в том, чтобы автобусы ходили вовремя, а не стояли в парках из-за экономии перевозчиков. Продолжение активного мониторинга во втором полугодии должно закрепить тренд на соблюдение контрактов, ведь за каждым новым рейдом следует не только штраф, но и риск потери выгодных маршрутов для нерадивых предпринимателей.

Ранее сообщалось, что с 6 июля вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте.