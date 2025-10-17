Пять живописных уголков России, которые стоит увидеть каждому

Фото: [ В Люберцах благоустроили парк «Дружба» с пешеходным мостом через озеро Черное/Медиасток.рф ]

Эксперты составили список из пяти наиболее впечатляющих природных достопримечательностей России, которые обязательно стоит посетить в этом году. Об этом сообщает « Царьград ».

Байкал — одно из самых глубоких и старых озер на планете. Оно расположено в Восточной Сибири и притягивает туристов своими чистейшими водами, живописными берегами и многочисленными природными резервуарами. Вокруг озера простираются горы и хвойные леса, которые выглядят особенно красиво весной и летом.

Ленские столбы — природный феномен в Якутии. Скалы, имеющие необычные формы, возникли в результате многовековой эрозии. Находясь на берегах реки Лены, они образуют природный памятник, привлекающий путешественников со всего мира. Вокруг — обширная заповедная территория с уникальной флорой и фауной.

Камчатская долина гейзеров — одна из крупнейших в мире. Здесь находятся горячие источники, термальные озера и фумаролы. Камчатка привлекает любителей активных приключений, таких как треккинг, вулканические туры и наблюдение за дикой природой.

Кладбище кораблей в Мурманской области — это место является остатками былой рыболовецкой индустрии. Села Териберка когда-то были центром рыболовства, но с уходом рыбаков их суда остались на берегу Баренцева моря. Эти старые корабли создают атмосферу уединения и тишины.

Озеро Сасык-Сиваш в Крыму — соленое озеро розового цвета. Вода в нем иногда приобретает необычный ярко-розовый оттенок, создавая визуально эффектное зрелище. Этот природный объект привлекает не только туристов, но и ученых, исследующих уникальные экосистемы.

В каждый из этих уголков России стоит отправиться хотя бы раз, чтобы насладиться их природной красотой и уникальностью.

