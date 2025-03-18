Пять золотых медалей у егорьевцев: проходит Первенство региона по гандболу

В понедельник, 17 марта, во Дворце спорта «Егорьевск» стартовало Первенство Московской области по гандболу среди девушек до 15 лет.

На время игры соперниками стали спортсмены из Егорьевска, Балашихи, Серебряных Прудов, Наро-Фоминска, Протвино и Истры.

«Сейчас проводится очень много соревнований, это очень здорово, потому что за счет этого уровень у спортсменов растет. Появляется мастерство в играх, на тренировках такого не добьешься», — прокомментировал главный судья соревнований Петр Плотников.

В этом сезоне команды из Егорьевска уже успели отличиться. Подопечные Валерия и Маргариты Белоконь уже завоевали пять «золотых» наград Первенства Московской области. Победы доказывают, что команды являются одними из сильнейших на всех уровнях.

В понедельник, 17 марта, юные гандболистки СШ «Лидер» сначала сразились с представителями из Серебряных Прудов. Они выиграли со счетом 25-14. Игра с командой из Истры также принесла победу. Счет — 39-10. Первый день соревнований прошел успешно.

Во вторник, 18 марта, егорьевцы обошли Балашиху. Игра закончилась счетом 31-7. Болельщики с нетерпением ожидают встречи с командой из города Протвино, которая считается главным конкурентом егорьевцев. Игра состоится в среду, 19 марта, в 12:00.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

«Мы расцениваем эти соревнования как подготовку к финалу Первенства России, который пройдет в конце апреля в Астрахани. Даем поиграть всем деткам, которые у нас заявлены, что-то доработать и полным боевым составом поехать в Астрахань. На старт первенства вышло 60 команд, в финале встретятся 12 сильнейших, и мы в их числе. Команды все мощные, сильные, проходных игр не будет, но мы к этому готовы», - рассказал тренер Спортивной школы «Лидер» Валерий Белоконь.

На Первенстве России в нынешнем году представлены пять команд из Егорьевска. Каждая достойно преодолела все сложности игры и вышла в финал. Теперь победители покажут свое мастерство в Астрахани, Салавате и Тольятти. Соревнования запланированы на весну.