Пятьдесят девять «земских» докторов и фельдшеров начали работать в Подмосковье в этом году

Пятьдесят девять врачей и фельдшеров начали работать в Подмосковье с января текущего года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», передает Министерство здравоохранения Московской области.

Принять участие в программах могут врачи и фельдшеры, которые устраиваются на работу в медучреждения в селах. В их рамках врачи могут получить до полутора миллионов рублей, а средние медспециалисты — до 750 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно через кадровую службу медучреждения.

В регионе реализуются различные меры поддержки медиков. В их числе социальная ипотека, компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков.