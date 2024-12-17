Пятьдесят новых школьных автобусов поступило в Рязанскую область

Пятьдесят новых школьных автобусов благодаря федеральной поддержке прибыли в Рязанскую область. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что шесть из них останутся работать в областном центре, остальные уедут в районы.

Отмечается, что за три года рязанские школы региона получили в общей сложности около 200 новых автобусов. Они оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске на школьный маршрут вышел новый автобус.