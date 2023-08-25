Пятьдесят портфелей вручили детям из подмосковного Красноармейска

Благотворительный фонд помог собрать в школу подопечных реабилитационного центра «Пушкинский». По этому случаю в центре даже устроили настоящий праздник для детей. Кульминацией стало торжественное вручение портфелей. Первыми их получили ребята, которые пойдут в первый класс.

Одной из получательниц ранцев стала София Проценко, которая вместе с бабушкой проверила содержимое подарка. Там оказались пластилин и краски, пенал с ручками и карандашами, циркуль, линейки, альбом для рисования, тетради и много других необходимых для учебы предметов.

Бабушка Софии уверена, что девочка будет хорошо учиться. За это лето она посетила множество развивающих мастер-классов, которые проводят сотрудники центра. Здесь же она прошла оздоровительные процедуры для общего укрепления организма. Все это действительно поможет первокласснице быстро адаптироваться к школьному графику и получать качественное образование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.