Пятьдесят рабочих продолжают возводить детский сад в подмосковных Мытищах

Подрядчик уже завершил монолитные работы по возведению здания нового дошкольного общеобразовательного учреждения вблизи поселка Нагорное в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса региона.

Напоминаем, что данный детсад возводится по госпрограмме региона за счет средств бюджета. Помимо групповых ячеек, включающих спальни и игровые, в детском саду будут предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также различные административные и технические помещения.

Примечательно, что завершить строительство данного объекта планируется уже в следующем году.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.