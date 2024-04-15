Пятьдесят шесть тонн гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске в рамках акции «Доброе дело»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск]
Жители и волонтеры Солнечногорска за два года действия масштабной областной акции «Доброе дело» собрали свыше пятидесяти шести тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
В рамках одного из недавних сборов были закуплены продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, одежда, игрушки и канцелярские принадлежности. Все это было отправлено в Запорожскую область.
Жителей округа поблагодарил глава муниципалитета Константин Михальков. Он также напомнил о реализации мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей.
«Отмечу, что для участников СВО продолжает действовать единый стандарт мер поддержки, в числе которых льготы при оплате ЖКХ, налогов на имущество», - заявил он.