Пятьдесят шесть тонн гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске в рамках акции «Доброе дело»

Общество

Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск]

Жители и волонтеры Солнечногорска за два года действия масштабной областной акции «Доброе дело» собрали свыше пятидесяти шести тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В рамках одного из недавних сборов были закуплены продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, одежда, игрушки и канцелярские принадлежности. Все это было отправлено в Запорожскую область.

Жителей округа поблагодарил глава муниципалитета Константин Михальков. Он также напомнил о реализации мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей.

«Отмечу, что для участников СВО продолжает действовать единый стандарт мер поддержки, в числе которых льготы при оплате ЖКХ, налогов на имущество», - заявил он.

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