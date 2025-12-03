Пятеро детей и заслуженная награда: как мамы Городского округа Пушкинский получили «Материнскую славу»

В Городском округе Пушкинский двум многодетным матерям вручили знак «Материнская слава». Церемония состоялась 1 декабря по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награду получили Валентина Збродько и Ирина Разина, каждая из которых воспитывает пятерых детей.

Глава округа Максим Красноцветов поблагодарил женщин за ежедневный труд и отметил важность семейных ценностей.

Валентина Збродько служит старшим телефонистом в батальоне оперативного назначения и вместе с мужем воспитывает детей в атмосфере взаимоуважения и любви. Ирина Разина активно занимается творчеством и прививает эту страсть своим детям.

Обe награжденные отметили, что знак стал для них значимым событием и поддержкой их семей.