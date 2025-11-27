Пятеро шатурских школьников получили первые паспорта

В Шатуре 26 ноября состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в библиотечно-информационном центре в рамках всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!».

Первый основной документ получили пять местных школьников, которым недавно исполнилось 14 лет: Тимофей Фатьянов, Глеб Пилипенко, Тамирлан Керимов, Вадим Лукин и Садриддин Тешаев. Церемонию провела исполняющая обязанности руководителя Шатурского управления Татьяна Моденко, которая поздравила подростков и пожелала им достойно нести звание граждан России.

Вместе с паспортами школьникам вручили памятные подарки. Получение документа предоставляет подросткам новые возможности, включая официальное трудоустройство на время каникул, оформление банковской карты и использование Пушкинской карты с 5 тыс. руб. для посещения культурных мероприятий.

Представитель волонтерского движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Земскова рассказала подросткам о возможностях участия в добровольческой деятельности, которая включает экологические акции, помощь пожилым гражданам и организацию мероприятий.